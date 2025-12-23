العماد رودولف هيكل: الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته ويُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكلّ دقة وتأنٍّ للمراحل اللاحقة ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان