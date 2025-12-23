الثلاثاء   
    قائد الجيش اللبناني: نطمح إلى تعزيز قدرات الجيش كي يصبح الحامي والضامن لأمن اللبنانيين ويملك القدرة للدفاع عن أهلنا على امتداد الأراضي اللبنانية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراقب الدولة: إخفاقات جسيمة في جدار الفصل حول القدس تشكّل «خطرًا أمنيًا»

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجدّد توغّلها في ريف القنيطرة وسط تصاعد الانتهاكات

      برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 100 ألف شخص بقطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي رغم انحسار المجاعة

