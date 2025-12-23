الثلاثاء   
    مراسل المنار : الموقع المعادي في “رويسات العلم” يطلق رشقات رشاشة باتجاه المنازل في بلدة كفرشوبا وموقع “الرمثا” يستهدف محيط مزرعة بسطرة بالرشاشات وقنابل “اللانشر”

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رابطة معلمي التعليم الأساسي تدعو لمواكبة التحركات المقبلة في كانون الثاني

      بن غفير: 100 طبيب “إسرائيلي” مستعدون لتنفيذ إعدام أسرى فلسطينيين

      عبدالسلام: الاتفاق على صفقة تبادل للاسرى مع الجانب السعودي والاطراف الاخرى تتضمّن الافراج عن آلاف الأسرى

