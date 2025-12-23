أهالي دوحة عرمون – البيادر يطالبون وزير الطاقة وكهرباء لبنان بإعادة التيار الكهربائي فوراً

ناشد أهالي وسكان دوحة عرمون – البيادر وزير الطاقة جوزيف الصدي وشركة كهرباء لبنان التدخل الفوري لإعادة التغذية الكهربائية إلى المنطقة، بعد انقطاع التيار لأكثر من ثلاثة أيام متتالية، من دون وجود أي عطل تقني، حيث أفادت الشركة أنّ السبب يقتصر على سوء التغذية فقط.

وأكد الأهالي في بيان أنّ بقاء منطقة سكنية كاملة في العتمة أمر مرفوض، لا سيما في ظل ضعف تغذية المولدات الخاصة، ما أدى إلى توقف أعمال عدد من السكان، خصوصاً العاملين عبر الإنترنت، إضافة إلى تعرض أدوية ومواد تحتاج إلى التبريد للتلف.

وطالب السكان الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذا التقصير، من خلال إعادة التيار الكهربائي فوراً ودون أي تأخير.

المصدر: الوكالة الوطنية