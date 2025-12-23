الثلاثاء   
    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تداهم منزلاً خلال اقتحامها بلدة سنيريا جنوب قلقيلية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : تفجير كبير سمع دويه في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

      ترامب: الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط الفنزويلي المصادر وناقلات النفط الخاضعة للعقوبات

      الرئيس الامريكي: نحن بحاجة إلى غرينلاند لدواعي أمننا القومي

