الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 20:41
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    قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: سنقف بشجاعة وثباتٍ كالفولاذ الصلب أمام أي عدوان أو اعتداء على أرض إيران المقدسة