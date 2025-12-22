الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 14:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس عون: لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحلّ محل اليونيفيل بعد اكتمال انسحابها في عام 2027

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها ٣ بنود ابرزها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

      بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها ٣ بنود ابرزها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

      مراسل المنار: 3 شهداء جراء استهداف مسيرة معادية سيارة على طريق بلدة القنيطرة قضاء صيدا في جنوب لبنان

      مراسل المنار: 3 شهداء جراء استهداف مسيرة معادية سيارة على طريق بلدة القنيطرة قضاء صيدا في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق بلدة القنيطرة قضاء صيدا في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق بلدة القنيطرة قضاء صيدا في جنوب لبنان