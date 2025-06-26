الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:03
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    يتحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الخميس عند الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم خلال مراسم إحياء ليالي شهر محرم في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبيّة لبيروت