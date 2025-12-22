الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 12:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قذيفة مدفعية اطلقها العدو باتجاه البحر في منطقة رأس الناقورة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس بري يوقع على 14 قانوناً اقرّها المجلس

      الرئيس بري يوقع على 14 قانوناً اقرّها المجلس

      خضراوات يُفضل طهيها بدلا من أكلها نيئة

      خضراوات يُفضل طهيها بدلا من أكلها نيئة

      مفرزة استقصاء البقاع توقف طبيبًا يزاول المهنة من دون ترخيص وتضبط كميّة من الأدوية المهرّبة في مشاريع القاع

      مفرزة استقصاء البقاع توقف طبيبًا يزاول المهنة من دون ترخيص وتضبط كميّة من الأدوية المهرّبة في مشاريع القاع