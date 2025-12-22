الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 09:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مسجدا في ببلدة سيلة الظهر جنوب جنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      هزيمة للحزب الحاكم في إسبانيا وصعود لليمين المتطرف في انتخابات إقليمية

      هزيمة للحزب الحاكم في إسبانيا وصعود لليمين المتطرف في انتخابات إقليمية

      محافظة القدس: هدم عمارة الوعد في حي سلوان جريمة حرب وتهجير قسري يستهدف تفريغ المدينة من سكانها

      محافظة القدس: هدم عمارة الوعد في حي سلوان جريمة حرب وتهجير قسري يستهدف تفريغ المدينة من سكانها

      بريطانيا تدين مصادقة الكيان على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية

      بريطانيا تدين مصادقة الكيان على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية