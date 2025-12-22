الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 08:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: تجدد إطلاق النار من الطيران المروحي شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: تجدد إطلاق النار من الطيران المروحي شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: الاحتلال يشن غارة على شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: الاحتلال يشن غارة على شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة

      رويترز عن سلطات إقليم كراسنودار الروسي: تضرر سفينتين ورصيفين بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

      رويترز عن سلطات إقليم كراسنودار الروسي: تضرر سفينتين ورصيفين بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية