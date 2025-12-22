الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 01:55
    مصادر فلسطينية: إطلاق نار من الطائرات المسيرة وآليات الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام في أوكرانيا

      بيان أمريكي أوكراني: بحثنا الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا

      وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 35 مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية خلال أقل من 4 ساعات

