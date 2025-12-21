الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:00
     تظاهرات ضد حكومة نتنياهو في وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الإخفاقات المتعلقة بـ7 أكتوبر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدير منظمة الصحة العالمية: ندعو إلى الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية الى مستشفيات غزة

      منظمة الصحة العالمية: المرافق الصحية في غزة تواجه نقص إمدادات ومعدات بسبب إجراءات دخول معقدة وقيود

      انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية بسبب نشر جزء من ملفات قضية جيفري إبستين

