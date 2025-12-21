حماس: الانتهاكات تعكس رغبة إسرائيلية واضحة في مواصلة العدوان على شعبنا في قطاع غزة وندعو الوسطاء إلى التحرك الجاد لوقف الخروقات والضغط على الاحتلال لبدء إعمار القطاع