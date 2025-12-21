الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:52
    عاجل

    القناة 14 العبرية: المجلس الوزاري المصغر يصدق على خطة “لتشريع” 19 مستوطنة في الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اقتحامات واسعة لجيش الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية

      وزارة الصحة بغزة: توقف كامل لخدمة القسطرة والقلب المفتوح في القطاع و200 ألف مريض محرومون من خدمة الطوارئ بسبب استمرار الحصار 

      النائب علي فياض يحذر من مخاطر التفاوض مع “إسرائيل” ويؤكد ثوابت لبنان

