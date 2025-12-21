الكرملين: بوتين على استعداد للحاور مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة

أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد الرئيس فلاديمير بوتين للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، والنوايا الحسنة.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي: “قال (ماكرون) إنه مستعد للتحدث مع بوتين. وهنا من المهم جدا التذكير بما قاله الرئيس الروسي مؤخرا حيث أعرب عن رغبته في الحوار مع ماكرون. لذلك، إذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، فلا يمكن تقييم ذلك إلا بشكل إيجابي”.

وقال ماكرون مؤخرا: “أرى أن من مصلحتنا نحن الأوروبيين والأوكرانيين أن نجد أرضية مناسبة لاستئناف الحوار مع روسيا. على الأوروبيين أن يتوصلوا إلى طريقة لتحقيق ذلك في الأسابيع القادمة”.

المصدر: وكالة ريا نوفوستي الروسية