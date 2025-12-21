الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 04:04
    عاجل

    قوات الاحتلال تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحامها المستمر لمنطقة البيرين بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إخلاء مبنى محطة القطارات في شتوتغارت بألمانيا بعد العثور على أمتعة مشبوهة

      بوتين يستضيف قادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ

      آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

