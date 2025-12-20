السبت   
    مراسل المنار: سماع دوي انفجار مع ارتفاع سحب الدخان من منطقة اللبونة عند اطراف بلدة الناقورة لم يتبين ما اذا كان غارة او تفجير نفذه العدو الاسرائيلي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فلسطينيا خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة

      الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فلسطينيا خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة

      جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الرام بالقدس المحتلة

      جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الرام بالقدس المحتلة

      وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة واحتجاز جثمانه

      وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة واحتجاز جثمانه