السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: بعد قيام الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بالكشف على المنزل الذي تم استهدافه اليوم في بلدة بليدا الجنوبية بمحلقتين انتحاريتين من قبل العدو الاسرائيلي تبين أنه خالٍ من أي وسيلة عسكرية او سلاح

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فلسطينيا على حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة

      الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فلسطينيا على حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة

      الميكانيزم بعد اجتماعه الأخير: تنازلات لبنانية مقابل تعنّت إسرائيلي

      الميكانيزم بعد اجتماعه الأخير: تنازلات لبنانية مقابل تعنّت إسرائيلي