مراسل المنار: بعد قيام الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بالكشف على المنزل الذي تم استهدافه اليوم في بلدة بليدا الجنوبية بمحلقتين انتحاريتين من قبل العدو الاسرائيلي تبين أنه خالٍ من أي وسيلة عسكرية او سلاح