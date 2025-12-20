السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جريحان بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شروق الشمس مشروع امريكي

      شروق الشمس مشروع امريكي

      الهرمل تحيي ذكرى ولادة السيدة الزهراء(ع) بأنشطة متنوعة

      الهرمل تحيي ذكرى ولادة السيدة الزهراء(ع) بأنشطة متنوعة

      جمعية «وتعاونوا» تطلق حملة تدفئة لقرى الحافة الأمامية

      جمعية «وتعاونوا» تطلق حملة تدفئة لقرى الحافة الأمامية