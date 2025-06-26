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   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 15:43
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    رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف: يعلن صدور قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد موافقة مجلس صيانة الدستور