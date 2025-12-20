السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:41
    مراسل المنار: محلقة إسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اجتماع رباعي في ميامي يبحث تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة وآليات الانتقال إلى الثانية

      عمال وحرفيو الجنوب يطالبون الحكومة بالتعويض على متضرري العدوان الإسرائيلي

      “المرابطون” نوهت بالدور المصري في تعزيز العلاقات بين البلدين

