    القيادة الوسطى الأمريكية: عملية “عين الصقر” في سوريا بدأت بإيعاز الرئيس ترمب في الساعة 4 مساء بتوقيت واشنطن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روبيو: لا نستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين ترامب ومادورو

      وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: بيان الخارجية السورية يعني أنه بإمكاننا التحرك في سوريا ضد تنظيم داعش

      القيادة الوسطى الأمريكية: استخدمنا أكثر من 100 ذخيرة دقيقة لضرب البنية التحتية التابعة لتنظيم “داعش” بسوريا

