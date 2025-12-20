السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 04:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: بيان الخارجية السورية يعني أنه بإمكاننا التحرك في سوريا ضد تنظيم داعش

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روبيو: لا نستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين ترامب ومادورو

      روبيو: لا نستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين ترامب ومادورو

      القيادة الوسطى الأمريكية: عملية “عين الصقر” في سوريا بدأت بإيعاز الرئيس ترمب في الساعة 4 مساء بتوقيت واشنطن

      القيادة الوسطى الأمريكية: عملية “عين الصقر” في سوريا بدأت بإيعاز الرئيس ترمب في الساعة 4 مساء بتوقيت واشنطن

      القيادة الوسطى الأمريكية: استخدمنا أكثر من 100 ذخيرة دقيقة لضرب البنية التحتية التابعة لتنظيم “داعش” بسوريا

      القيادة الوسطى الأمريكية: استخدمنا أكثر من 100 ذخيرة دقيقة لضرب البنية التحتية التابعة لتنظيم “داعش” بسوريا