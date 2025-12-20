السبت   
    القيادة الوسطى الأمريكية: استخدمنا أكثر من 100 ذخيرة دقيقة لضرب البنية التحتية التابعة لتنظيم “داعش” بسوريا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية السورية: دمشق تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم “داعش” وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية

      حركة حماس: نجدد مطالبتنا للوسطاء ولواشنطن التدخل فورا للجم محاولات حكومة نتنياهو فرض معادلات تتناقض مع الاتفاق

      مسؤول أمريكي لفوكس نيوز: نفذنا غارات على أكثر من 70 هدفا في سوريا ردا على مقتل الجنود الأمريكيين في تدمر

