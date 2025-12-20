السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب: الولايات المتحدة تنفذ ردا قاسيا جدا على عمليات القتل التي ارتكبها تنظيم داعش بحق جنودنا في سوريا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حركة حماس: الاحتلال لا يكتفي باستهداف المدنيين بل يمعن في تعميق الكارثة الإنسانية عبر منع سيارات الإسعاف من الوصول

      حركة حماس: الاحتلال لا يكتفي باستهداف المدنيين بل يمعن في تعميق الكارثة الإنسانية عبر منع سيارات الإسعاف من الوصول

      حركة حماس: الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر استهدافه المتعمد والمستمر للمواطنين في قطاع غزة

      حركة حماس: الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر استهدافه المتعمد والمستمر للمواطنين في قطاع غزة

      حركة حماس: قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق غزة جريمة وخرق فاضح ومتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار

      حركة حماس: قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق غزة جريمة وخرق فاضح ومتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار