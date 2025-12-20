السبت   
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حركة حماس: الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر استهدافه المتعمد والمستمر للمواطنين في قطاع غزة

      حركة حماس: قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق غزة جريمة وخرق فاضح ومتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار

      بوليفيا | احتجاجات عمال النقل تشلّ لاباز بعد قرار الرئيس الجديد برفع الدعم عن الوقود

