الجمعة   
   19 12 2025   
   28 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:53
    وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة محلية الصنع خلال اقتحامها لبلدة سيلة الحارثية غرب جنين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فلسطين المحتلة : الاحتلال يواصل إطلاق قذائف مدفعية ويفتح نيران أسلحة رشاشاته تجاه مناطق شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

      مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة LAU ..شحادة: خطوة محورية في مسار بناء الجمهورية الرقمية

      مدبولي أكد دعم بلاده للبنان: الشركات المصرية مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب وتنفيذ مشروعات الطاقة

