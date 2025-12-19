وزارة المالية حولت رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين والاسلاك العسكرية الى مصرف لبنان وبإمكان اصحابها سحبها كل من مصرفه اعتباراً من ظهر الاثنين ٢٢ كانون الاول