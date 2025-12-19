الجمعة   
   19 12 2025   
   28 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:42
    الرئيس جوزاف عون يؤكد خلال استقباله رئيس الوفد المفاوض في الميكانيزم السفير سيمون كرم “اولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى”

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس عون رحب بالاتفاق الأميركي الفرنسي السعودي لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش

       وزارة المالية حولت رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين والاسلاك العسكرية الى مصرف لبنان وبإمكان اصحابها سحبها كل من مصرفه اعتباراً من ظهر الاثنين ٢٢ كانون الاول

      الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعدا للاجتماع المقبل للجنة الميكانيزم

