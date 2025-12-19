الجمعة   
   19 12 2025   
   28 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 00:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الخارجية الروسية: روسيا مستعدة للحوار إذا تخلى الناتو عن موقفه المعادي وبدأ في التفاوض

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المحكمة الجنائية الدولية: نرفض بقوة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف قاضيين من قضاة المحكمة ونعتبرها هجوماً صارخاً على استقلال المؤسسة القضائية

      المحكمة الجنائية الدولية: نرفض بقوة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف قاضيين من قضاة المحكمة ونعتبرها هجوماً صارخاً على استقلال المؤسسة القضائية

      الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتحول إلى تحالف عسكري سياسي ويعكف على بناء القدرات الدفاعية على حساب التنمية الاقتصادية

      الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتحول إلى تحالف عسكري سياسي ويعكف على بناء القدرات الدفاعية على حساب التنمية الاقتصادية

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم الفارعة بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم الفارعة بالضفة المحتلة