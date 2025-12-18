الخميس   
   18 12 2025   
   27 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين في الحريديم: عندما نقرر تنظيم صراع مخطط له ستكون النتائج أكثر خطورة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قائد الجيش رودولف هيكل يزور فرنسا لتعزيز التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي

      قائد الجيش رودولف هيكل يزور فرنسا لتعزيز التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي

      الخير يرد على حاصباني: “الإناء ينضح بما فيه” ويؤكد احترام النواب السنة

      الخير يرد على حاصباني: “الإناء ينضح بما فيه” ويؤكد احترام النواب السنة

      المدير العام للأمن العام يزور المفتش علاء شحادة بعد إصابته في غارة إسرائيلية

      المدير العام للأمن العام يزور المفتش علاء شحادة بعد إصابته في غارة إسرائيلية