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   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
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    مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً: 39 مفقوداً فرب مراكز توزيع المساعدات في غزة