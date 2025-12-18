الخميس   
   18 12 2025   
   27 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام العدو: إصابة 10 من أفراد الشرطة في مواجهات مع “الحريديم” في القدس اثناء مظاهرة رافضة للتجنيد والشرطة تستدعي مروحية بسبب اعمال الشغب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      البنك المركزي الروسي يعلن انه سيرفع دعاوى قضائية ضد بنوك أوروبية أمام محاكم روسية بسبب الأصول المجمّدة

      البنك المركزي الروسي يعلن انه سيرفع دعاوى قضائية ضد بنوك أوروبية أمام محاكم روسية بسبب الأصول المجمّدة

      قائد المعارضة الإسرائيلية: أعمال شغب الحريديم في القدس تظهر تقاعس الحكومة وتفكك مؤسسات الدولة

      قائد المعارضة الإسرائيلية: أعمال شغب الحريديم في القدس تظهر تقاعس الحكومة وتفكك مؤسسات الدولة

      رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: نحن مع مبدأ ان تكون اعادة الاعمار وفق خطة محددة

      رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: نحن مع مبدأ ان تكون اعادة الاعمار وفق خطة محددة