النائب علي حسن خليل: هناك اكثرية نيابية اجتمعت واقرت القوانين المدرجة على جدول الاعمال التي عالجت قضايا مهمة جدا ابرزها ما يتعلق بالاتفاقيات مع البنك الدولي وهذا ليس تحديا على الاطلاق