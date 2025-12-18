الخميس   
    مراسل المنار: الطيران المسير المعادي اغار على رابيد في بلدة الطيبة اثناء تواجد شاحنة لشركة كهرباء لبنان وعدد من العمال ما ادى الى احتراق الاليتين وإصابة عدد من العمال

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس النواب يقر قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتأمين وتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان

      ذبيان: الجيش يحقق الإنجازات والمطلوب تصحيح المسار الديبلوماسي

      مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في باريس

