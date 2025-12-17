الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:20
    وصول 10 أسرى محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسلنا: الجيش اللبناني دخل النفق الذي عثر عليه في تولين وهو عبارة عن غرفة صغيرة ولم يجد اي اسلحة فيه علماً ان طيران الاحتلال كان قد استهدفه بالغارات خلال الحرب الاخيرة

      وكالة سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرى بريف القنيطرة جنوبي البلاد

      شركة النفط الفنزويلية: عمليات تصدير النفط الخام والمشتقات تسير بشكل طبيعي

