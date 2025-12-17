الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    المستشار الألماني: سياسة الاستيطان الإسرائيلية مرفوضة ونتمسك بحل الدولتين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وصول 10 أسرى محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة

      وصول 10 أسرى محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة

      مراسلنا: الجيش اللبناني دخل النفق الذي عثر عليه في تولين وهو عبارة عن غرفة صغيرة ولم يجد اي اسلحة فيه علماً ان طيران الاحتلال كان قد استهدفه بالغارات خلال الحرب الاخيرة

      مراسلنا: الجيش اللبناني دخل النفق الذي عثر عليه في تولين وهو عبارة عن غرفة صغيرة ولم يجد اي اسلحة فيه علماً ان طيران الاحتلال كان قد استهدفه بالغارات خلال الحرب الاخيرة

      وكالة سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرى بريف القنيطرة جنوبي البلاد

      وكالة سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرى بريف القنيطرة جنوبي البلاد