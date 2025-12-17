الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستوطنون يطلقون الرصاص خلال اقتحامهم الأطراف الغربية من قرية كفر مالك بقضاء رام الله

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس بري عرض واللواء شقير للاوضاع العامة واستقبل الهيئة الناظمة للاتصالات وعائلة الشهيد شادي شرارة

      الرئيس بري عرض واللواء شقير للاوضاع العامة واستقبل الهيئة الناظمة للاتصالات وعائلة الشهيد شادي شرارة

      رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون: التفاوض لا يعني استسلامًا ونسلك أي طريق يقود إلى مصلحة البلاد

      رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون: التفاوض لا يعني استسلامًا ونسلك أي طريق يقود إلى مصلحة البلاد

      مراسل المنار في غزة: اصابات في استهداف من طيران الاحتلال قرب رمزون السامر وسط مدينة غزة

      مراسل المنار في غزة: اصابات في استهداف من طيران الاحتلال قرب رمزون السامر وسط مدينة غزة