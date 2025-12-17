الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:45
    عاجل

    لافروف: نشعر بالقلق إزاء ما يقوم به البنتاغون في الكاريبي من إغراق السفن والتهديدات بعمل عسكري

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لافروف: نحن نعمل مع ايران على محطة بوشهر

      بلدية كفرفيلا تنجز تركيب منظومة طاقة شمسية للمدرسة المتوسطة الرسمية بدعم الأهالي

      بلدية علي النهري تنظم لقاءً لمناقشة سلامة الغذاء مع أصحاب الملاحم والفروج والأسماك والأجبان

