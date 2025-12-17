الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:44
ArEnFrEs

    لبنان

    بلدية علي النهري تنظم لقاءً لمناقشة سلامة الغذاء مع أصحاب الملاحم والفروج والأسماك والأجبان

      نظمت بلدية علي النهري لقاءً جمع أصحاب الملاحم والفروج والأسماك والأجبان في البلدة مع وفد صحي ضم مندوبة وزارة الصحة فاتن خوري، ومندوبة الهيئة الصحية الإسلامية الدكتورة جاهدة عبيد، والمراقبتين الصحيتين لينا طليس ونرجس عباس، والطبيب البيطري وهاد البيطار.

      وخلال اللقاء، شرح رئيس البلدية ملحم علي المكحل أهمية الاجتماع لمناقشة توصيات سلامة الغذاء، بما يشمل سلامة الذبح والفحص البيطري، مصادر البضائع، شروط النقل والتبريد والتخزين، نظافة المحال، والالتزام بتواريخ الصلاحية.

      وبعد المناقشة، تم وضع خطة عمل مفصلة لمراقبة الذبح واللحوم في البلدة، مع التأكيد على تطبيق شروط السلامة الصحية بالتعاون مع الطبيب البيطري، وتوثيق كامل للعمليات، لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين وفق القوانين اللبنانية المتعلقة بالصحة العامة والمسالخ.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

