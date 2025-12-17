الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    آليات العدو الإسرائيلي تطلق النار تجاه الأهالي جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارات إسرائيلية داخل مناطق انتشار الاحتلال في حيي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة

      غارات إسرائيلية داخل مناطق انتشار الاحتلال في حيي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة

      مقتل نونو لوريرو وهو عالم نووي مؤيد لكيان العدو الإسرائيلي من “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” بالرصاص في منزله بولاية بروكلين الأميركية وفرار مطلق النار

      مقتل نونو لوريرو وهو عالم نووي مؤيد لكيان العدو الإسرائيلي من “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” بالرصاص في منزله بولاية بروكلين الأميركية وفرار مطلق النار

      قرار ظني بحق محام دعا لعدم التبرع بالدم لجرحى “البيجر”

      قرار ظني بحق محام دعا لعدم التبرع بالدم لجرحى “البيجر”