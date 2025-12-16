الثلاثاء   
   16 12 2025   
   25 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:51
    عاجل

    مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الاحتلال يستمر في القصف في لبنان وسوريا وفلسطين والكل قبل وقف إطلاق النار ما عدا الإسرائيلي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفل حارس بالضفة المحتلة

      مدارس المهدي في النبي شيت تكرّم دفعة الشهيد الهاشمي من الطالبات المكلفات

      رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي: الإستهداف الذي حصل اليوم يمثل انتهاكاً صارخاً وعدواناً سافراً وإرهاباً

