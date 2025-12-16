الثلاثاء   
   16 12 2025   
   25 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قوات العدو اطلقت قذيفة مضيئة باتجاه منطقة المحافر عند اطراف بلدة عيترون

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو على سيارة على طريق عديسة – مركبا ادت لاستشهاد مواطن

      وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو على سيارة على طريق عديسة – مركبا ادت لاستشهاد مواطن

      إضراب الموظفين مستمر والأساتذة يعودون إلى الشارع للمطالبة بتصحيح الأجور

      إضراب الموظفين مستمر والأساتذة يعودون إلى الشارع للمطالبة بتصحيح الأجور

      هبة قطرية لدعم النقل العام: 30 باصاً تدخل الخدمة في لبنان

      هبة قطرية لدعم النقل العام: 30 باصاً تدخل الخدمة في لبنان