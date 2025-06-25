الأربعاء   
   26 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
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    الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: مجاهدونا يقدمون نماذج فريدة في البطولة والإقدام