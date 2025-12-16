الثلاثاء   
   16 12 2025   
   25 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة بغزة: وفاة الرضيع محمد خليل أبو الخير نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب البرد الشديد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بلدية ديربلا تشجّر جوانب الطرقات في خمسة أحياء

      بلدية ديربلا تشجّر جوانب الطرقات في خمسة أحياء

      بلدية برج البراجنة: صيانة شبكات الصرف الصحي وإنهاء الأعمال المتضرّرة

      بلدية برج البراجنة: صيانة شبكات الصرف الصحي وإنهاء الأعمال المتضرّرة

      مع استمرار الاعتداءات.. أوساط العدو تحرض على لبنان شعبا ومقاومة

      مع استمرار الاعتداءات.. أوساط العدو تحرض على لبنان شعبا ومقاومة