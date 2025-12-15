الثلاثاء   
    غرق خيام النازحين في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال غرب مدينة غزة جراء سقوط الأمطار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحامها بلدة سلواد شمال شرق رام الله

      غارة إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      غارة لطيران الاحتلال الاسرائيلي تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

