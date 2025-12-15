الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    بيان لقادة الاتحاد الأوروبي: اقترحنا تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين السلام في أوكرانيا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       لافروف: الوضع المتعلق بالأصول الروسية يوضح أن السرقة متأصلة في دماء الأوروبيين

       لافروف: الوضع المتعلق بالأصول الروسية يوضح أن السرقة متأصلة في دماء الأوروبيين

      البزري : الم يحن الوقت لازالة العوائق والسواتر في صيدا؟

      البزري : الم يحن الوقت لازالة العوائق والسواتر في صيدا؟

      لبنان على حافة الـ«قد» و«ربّما»: انتظار ثقيل قبل اجتماع لجنة الميكانيزم

      لبنان على حافة الـ«قد» و«ربّما»: انتظار ثقيل قبل اجتماع لجنة الميكانيزم