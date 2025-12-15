الجيش: توقيف 38 سورياً في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه فيي بيان انه “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية – السورية، نفذت وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 38 سوريا وفقا لما يلي: توقيف 36 سوريا في منطقة غزة – البقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتوقيف سوريين اثنين في مخيم طليا – بعلبك لدخولهما الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتين في حوزتهما.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام