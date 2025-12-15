الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش: توقيف 38 سورياً في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك

      اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه فيي بيان انه “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية – السورية، نفذت وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 38 سوريا وفقا لما يلي: توقيف 36 سوريا في منطقة غزة – البقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتوقيف سوريين اثنين في مخيم طليا – بعلبك لدخولهما الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتين في حوزتهما.
      سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       لافروف: الوضع المتعلق بالأصول الروسية يوضح أن السرقة متأصلة في دماء الأوروبيين

       لافروف: الوضع المتعلق بالأصول الروسية يوضح أن السرقة متأصلة في دماء الأوروبيين

      بيان لقادة الاتحاد الأوروبي: اقترحنا تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين السلام في أوكرانيا

      بيان لقادة الاتحاد الأوروبي: اقترحنا تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين السلام في أوكرانيا

      البزري : الم يحن الوقت لازالة العوائق والسواتر في صيدا؟

      البزري : الم يحن الوقت لازالة العوائق والسواتر في صيدا؟