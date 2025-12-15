الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:09
    عاجل

    جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       لافروف: الوضع المتعلق بالأصول الروسية يوضح أن السرقة متأصلة في دماء الأوروبيين

      بيان لقادة الاتحاد الأوروبي: اقترحنا تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين السلام في أوكرانيا

      البزري : الم يحن الوقت لازالة العوائق والسواتر في صيدا؟

